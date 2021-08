Mulher morre após acidente com próprio pijama; entenda

A britânica Jackie Michelle, de 52 anos, morreu após sofrer um trágico acidente com seu próprio pijama, segundo informações da agência LancsLive. O caso complexo ganhou atenção mundial na última semana após a revelação das circunstâncias do acidente através de uma audiência na justiça.

O corpo da bartender foi encontrado no dia 24 de janeiro por seu sobrinho, Josh Brockleband, que morava com ela. Porém, o resultado do médico legista só se tornou público no dia 18 de agosto durante a audiência.

Foto: Reprodução/LancsLive

De acordo com o perito, Jackie morreu sufocada após seu pijama ficar preso em um forno, enquanto ela cozinhava para o sobrinho. O legista James Adeley confirmou a asfixia ocasionada pela compreensão do pescoço de Jackie após sua roupa ficar presa no eletrodoméstico.

“Nunca me deparei com um caso tão incomum. É muito incomum que alguém que esteja bem consiga se suspender acidentalmente pela porta do forno.”, disse Adeley.

O inquérito ainda apontou que ela já sofreu um infarto há seis anos, mas que não sofria de nenhum problema de equilíbrio por causa disso.