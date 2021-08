Mulher trans é encontrada morta e ensanguentada dentro da própria casa

Uma mulher trans, identificada como Givanildo Alexandre da Silva, de 33 anos, foi encontrado morto dentro de casa, na manhã deste sábado (7), no município de União dos Palmares, na região da Zona da Mata de Alagoas. Ninguém foi preso. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o caso ocorreu na rua Alonso Costa,…

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o caso ocorreu na rua Alonso Costa, no bairro Roberto Correia de Araújo.

Informações dão conta de que o corpo da vítima – conhecida popularmente como Gil – estava em cima da cama enrolado em um lençol de cor branca. No local havia muito sangue e um móvel quebrado.

Testemunhas informaram que a vítima morava só e que viram um homem no local e que este teria fechado a porta da residência com uma corrente. Não há informações sobre a identidade do suspeito.

Familiares de Gil relataram aos policiais que na noite anterior ele teria ingerido bebidas alcoólicas. Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para as realizações dos devidos procedimentos.

Militares pertencentes ao 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram rondas pela região, mas não encontrou nenhum dos suspeitos.