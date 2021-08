A Ambev está em busca de novos líderes. Atualmente, a multinacional oferece oportunidades para mulheres na área de tecnologia e inovação, com foco nos escritórios de Campinas (SP), Jaguariúna (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Maringá (PR) e Blumenau (SC). Há, ainda, a possibilidade de home office, garantindo que profissionais de todo o país se candidatem e participem do processo seletivo.

A empresa de cervejas e bebidas oferece chances para contratação em regime CLT em cargos de gerência e coordenação. O programa, intitulado de Mulher.Ada, aceita mulheres de todas as idades – cis, trans, travestis e pessoas não-binárias-, que já tenham tido algumas experiências na área de interesse e na gestão de pessoas, seja liderança formal ou informal. Ainda, vivência com metodologias ágeis, métricas, OKRs, KPIs também serão consideradas no processo.

Por outro lado, a formação em tecnologia não é obrigatória, ainda que as candidatas precisem contar um case de sucesso que tiveram na carreira como líder.

De acordo com a empresa, o nome do programa é uma homenagem à matemática Ada Lovelace (1815-1852), conhecida por ser a primeira programadora e autora do primeiro algoritmo da história. Um exemplo feminino na ciência e na tecnologia utilizado para atrair e reter profissionais para atuação na Ambev Tech.

As contratadas receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote completo de benefícios que contempla: vale refeição ou vale alimentação, vale transporte, Programa de Participação nos Resultados, plano de saúde (para colaborador e dependentes, sem taxa de mensalidade), convênio odontológico, seguro de vida, banco de horas, descontos em produtos Ambev, auxílio educação e, ainda, auxílio em cursos, certificações e idiomas.

Como se candidatar

As interessadas em conhecer um pouco mais sobre o programa e concorrer a uma das vagas disponíveis deverão acessar a página da Ambev Tech até o dia 6 de agosto e cadastrar o currículo.