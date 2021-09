Mundiale anuncia oportunidades para mulheres

O potencial das mulheres na TI é enorme, mas dentro das organizações as mulheres representam no máximo 20% das equipes da área. Para mudar essa realidade, muitas empresas tem oferecido vagas exclusivas para o público feminino, de modo a aumentar a participação no setor. É o caso da Mundiale, que acaba de anunciar novas oportunidades destinadas à mulheres de diferentes idades.

A empresa, que é especializada em conversational commerce e experiências digitais, tem chances tanto para profissionais em início de carreira, em busca de um estágio em Software Development, como para aquelas que já possuem experiência e desejem assumir um cargo de liderança – neste caso, a vaga é para a função de Tech Lead.

Apesar de não exigir experiência na função, a empresa busca por uma profissional completa, com conhecimento em Node.js, mensageria de alta performance com Apache Kafka e RabbitMQ, arquitetura e desenvolvimento de microsserviços, além de testes automatizados.

Segundo a empresa, este é o primeiro passo de muitos que virão, uma vez que as contratações fazem parte de uma série de ações que a empresa está implementando a fim de promover a inclusão social, equidade de gêneros e diversidade. Assim, a previsão é de que até o final de 2021 novas vagas afirmativas para mulheres sejam abertas e que o processo contemple, ainda, outros grupos como pessoas pretas, com mais de 50 anos e pessoas trans.

Como se candidatar

As candidatas interessadas em concorrer a uma das vagas e integrar a equipe de TI da empresa deverão acessar o site www.mundiale.com.br/carreira para cadastrar o currículo. Não há uma data limite para inscrição, de modo que as oportunidades ficarão disponíveis até o completo preenchimento.