Mundo da música: confira principais lançamentos do mês de agosto

Nada melhor do que ficar por dentro das principais novidades do mundo da música, né?! Pensando naqueles que jamais se distanciam do fone de ouvido, o portal iBahia preparou uma lista com os lançamentos do mês de agosto. Confira:

O que me cabe (Illy e Adriana Calcanhotto)

A versão acústica do novo single ‘O que me cabe’ propõe o encontro das vozes de Illy e Adriana Calcanhotto, com leitura intimista da faixa-título do terceiro álbum de estúdio da cantora baiana.

“Quando Adriana mandou a música tocada só no violão, me apaixonei de primeira. Decidi que seria o nome do disco e que iria gravar com ares de arrocha futurista para ter unidade com o resto das faixas, que serão solares”, revelou Illy. “Mesmo encantada pelo arranjo trazido por Guilherme Lirio, aquela gravação intimista com a voz de Adriana não saia da minha mente, por isso decidi convidá-la para essa espécie de faixa bônus do álbum”, justificou.

Vento Forte (Charles Theone)

O cantor Charles Theone passeia pela pluralidade dos ritmos nordestinos com alegria ao lançar ‘Vento Forte’, o seu novo single disponível nas principais plataformas digitais, desde último dia 5. A canção faz parte do álbum ‘Forró Colorido’ e propõe um xote poético composto pelo próprio cantor em parceira com o escritor Júlio Moura.

Story Verde (Leo Marques)

O influenciador digital Leo Marques estreou como cantor com o lançamento de ‘Story Verde’, single em parceria com a dupla Juan e Rafael. A nova canção também conta com um videoclipe cheio de animação e participações especiais, como os blogueiros Alesson, Jadson Faleta e Jhon Rodrigues.

Localização da Sua Boca (Pedro Ticks)

‘Localização da sua boca’ chegou no último dia 6 e como um bom pagode, a música do cantor Pedro Ticks propõe romance e envolvência na medida certa. O single é de composição autoral em parceria com com VPereira e Vanessinha PG. A canção também ganhou um clipe com cenas do DVD “Pedro Ticks – Ao vivo em Goiânia”, recém gravado e com produção de Jenner Melo.

O quinto single de Sambaiana chegou com características tradicionais do samba como o violão de seis cordas, cavaco com pitadas de levadas banjo e percussão tradicional. ‘Amor de Hoje’ foi lançada na última quinta-feira (12) e está disponível em todas as plataformas musicais. O coletivo feminino é formado por Grace Profeta (voz e percussão), Ju Moraes (voz), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (voz e violão) e Rayra Mayara (voz e cavaco).

Gosta de Brigar (Nuwance)

Disponível em todas as plataformas digitais, a nova música do grupo Nuwance ‘Gosta de Brigar’ traz participação especial da Turma do Pagode. O conteúdo foi gravado em 2021 e faz parte do projeto “The Turn”, registrado na Serra da Cantareira, em São Paulo.

Coração de Pelúcia (Ciro Netto & Manuel)

A nova música de trabalho de Ciro Netto & Manuel chegou às plataformas digitais pela One RPM e vem acompanhado de clipe no canal oficial dos artistas no Youtube. ‘Coração de Pelúcia’ é o tipo de música chiclete, que fica na cabeça e pode ser usada para ‘cutucar’ o paquera.

“Eu sou compositor e fiquei maluco com a letra, acho legal o fato de ter uma história tão real, o cara chega com um coração de pelúcia e muda todo o suposto fim”, revelou Ciro Netto.

A nova música de LUI é um verdadeiro manifesto contra ao preconceito. A composição autoral em parceria com Roquildes Junior e produzida por Bruno Michel evoca questões cotidianas do contexto atual: fome, miséria, corrupção, homofobia, violência contra a mulher, racismo, descaso e vulnerabilidade.

“O Brasil, cada dia mais, coleciona tragédias, alcança o topo nos rankings de violência, de negação aos direitos humanos, de validação da vida. Mas a gente (preta, LGBTQIA+, positiva, periférica, nordestina, etc) não baixa a cabeça, de um jeito ou de outro agenciamos os afetos e driblamos o sistema, escrevendo nossas histórias de afirmação. Precisamos reconhecer nossa potência e fazer ecoar isso que é alimento pra autoestima de nossa gente brasileira”, afirma LUI.

O cantor Edoux lançou o seu novo single ‘Afeminada’, nesta última sexta-feira (13) e traz à tona estilo, orginalidade e empoderamento através da fusão de ritmos. A canção está disponível nas principais plataformas de streaming e conta com clipe sensual.

Rolé das Onze (Samba 40 Graus)

A mistura de ritmos como samba de roda, trap e hip-hop está presente no novo single ‘Rolé das Onze’, do grupo Samba 40 Graus. A letra retrata um casal em fase de paquera, onde o romance, ciúmes e ritmo dançante fazem parte da composição. O lançamento já está disponível nas principais plataformas de streaming – Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music e YouTube.

Me Deixa Voar (Jeferson Queiroz e David Quinlan)

Os dois grandes nomes da música gospel se uniram para lançar o single ‘Me Deixa Voar’, que promete levar palavras de esperança e renovação em dias difíceis, como os atuais. A canção está disponível em todas as plataformas de streaming.

Take a trip (Adrian Jean e Carol Biazin)

A nova versão da faixa chega à meia-noite desta sexta-feira (20), com vocais inéditos de Carol Biazin. O cantor estadunidense Adrian Jean lança um dueto com a paranaense, que imprime o seu ponto de vista na narrativa ensolarada e apaixonada da música. A canção também contará com um videoclipe, dirigido por Junior Scoz (responsável pela edição de ‘Bandida’ e ‘Triste Com T’, de Pabllo Vittar) e será lançado na mesma sexta-feira, ao meio-dia.