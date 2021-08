Munik Nunes desabafa após sofrer ruptura de implante na mama: ‘Sinto incômodo’

A influenciadora digital Munik Nunes compartilhou com seus seguidores que precisará passar por uma nova cirurgia em breve, após sofrer uma ruptura intracapsular do implante mamário no seio direito.

“Minha mama direita está maior e mais dura que a mama esquerda. Sinto incômodo quando pulo, corro, deito de barriga para baixo, pego Zezé no colo… E aí fui ao médico, ele pediu uma ressonância e bingo. Tive ruptura intracapsular do implante mamário direito”, explicou.

Ela contou ainda que, durante o procedimento, vai aproveitar para reduzir o tamanho das mamas. “Eu vou precisar trocas (as próteses) aí vou aproveitar e diminuir”.

Questionada sobre outros procedimentos estéticos, ela também contou sobre o preenchimento no queixo: “Algumas seringas (risos). Bom, na verdade, minha harmonização está sendo uma construção. Sempre realçando algum ponto do meu rosto. Dessa última vez foi usada uma seringa só no meu queixo”, disse através dos Stories do Instagram.