Munik Nunes revelou aos fãs em uma rede social que já teve um aborto. Nos stories, ela fez uma brincadeira de verdade ou mentira. Um seguidor perguntou se a ex-BBB já tinha engravidado no passado e perdido a criança. A morena admitiu falando: Verdade, nunca comentei isso aqui com vocês, né? Um dia vou comentar, ainda”, disse ela.

Munik está em um relacionamento com o empresário Daniel Cotrim. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez durante passeio no shopping no mês de julho.