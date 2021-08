Murici-AL 1 x 1 Sergipe-SE – Times exigem muito dos goleiros e terminam no empate

Murici, AL, 14 (AFI) – Nesta tarde de sábado, Murici e Sergipe, jogaram no Estádio da Ufal, às 15h, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada pelo placar de 1 a 1, com um gol em cada tempo.

om o empate, o Murici segue na última colocação do Grupo 4, com cinco pontos. O Sergipe permanece na vice-liderança, com 19 pontos, e espera a conclusão da rodada, neste domingo, para saber se seguirá na mesma posição.

O JOGO

A partida começou movimentada na primeira etapa, mas a primeira grande chance veio aos 17 minutos. Júlio Lima chegou bem pela direita e cruzou para Doda que bateu de primeira, quase abrindo o placar para o Sergipe, mas Gustavo conseguiu fazer a defesa. Aos 24 minutos, o Murici deu a resposta. Júlio Pit vacilou no meio-campo, perdeu a bola para kiko Alagoano que vançou em velocidade e chutou, bem de fora da área, obrigando Igor Rayan a fazer uma grande defesa. Aos 31 minutos, o goleiro do Sergipe foi exigido novamente. Luciano fez cruzamento pela direita, Júlio Pit afastou mal e a bola sobrou com Kiko Alagoano, na cara do gol, que disparou para uma defesa espetacular de Igor Rayan. E o goleiro do Sergipe estava mesmo inspirado. Aos 32 minutos, Rambo recebeu na entrada da área e tocou para Luciano na direita. O camisa 10 saiu cara a cara com Igor Rayan que defendeu com os pés. Mas foi o Sergipe quem abriu o placar. No lance seguinte, aos 33 minutos, Doda puxou contra-ataque e lançou para Paulinho que recebeu em ótimas condições e bateu par o fundo do gol, abrindo o placar para o Sergipe.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o jogo começou amarrado e com poucas oportunidades de gols. As coisas só começaram a mudar aos 33 minutos, quando Igor sofreu pênalti de Matheus. O próprio camisa 9 bateu e igualou o marcador. Depois chegou a vez de Igor Rayan voltar a brilhar. Após bom cruzamento do Murici, a bola sobrou com Luciano, que saiu cara a cara com Igor Rayan, que conseguiu pegar o chute do camisa 10. A última grande chance da partida foi quando Da Silva cruzou pela direita, a bola passou por todo mundo na entrada da área, mas sem que houvesse desvio para o gol.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Murici enfrenta o ASA, no próximo domingo, às 16h, no Coaracy da Mata Fonseca. No mesmo dia e horário, o Sergipe faz o Clássico da Paz com o Itabaiana, na Arena Batistão.