Mutirão contra a covid-19: Prefeitura aplica 2ª e 3ª doses nesta quarta (1º)

Nesta quarta-feira (1º), a Prefeitura de Salvador realiza mutirão da 2ª e 3ª doses contra a covid-19. Idosos com 80 anos ou mais que completam seis meses do recebimento da segunda dose até o dia 4 de setembro, devem receber a terceira dose de reforço da vacina contra Covid-19. Antes de se dirigirem aos postos, é necessário verificar se o nome está na lista disponível no site da SMS, no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br .