Na apresentação do técnico, presidente do Bahia admite pendências com elenco

Salvador, BA, 24 (AFI) – O argentino Diego Dabove foi apresentado como novo treinador do Bahia nesta terça-feira. No entanto, ele precisou dividir as atenções com o presidente Guilherme Bellintani.

O mandatário tricolor falou sobre diversos assuntos, como a expectativa de anunciar reforços e praticamente descartando dispensas. Bellintani também admitiu pendências com o atual elenco.

“Não estão em dia. Temos falado bastante sobre isso. Temos o débito do ano passado. Em relação a imagem. Salário sim (está em dia). Aa imagens do ano passado estão sendo conversadas. O que precisamos é de transparência, diálogo, compreensão. Estamos conversando para tentar encerrar o ano com tudo isso suprido”, disse o presidente.

VEM GENTE AÍ?

Nesta terça-feira, o Bahia oficializou a chegada do volante Luizão por empréstimo junto ao Vorskla, da Ucrânia. Mais reforços devem ser anunciados nos próximos dias, como revelou Bellintani e o próprio Dabove.

“Estamos conversando. Sabemos que é pouco tempo. Precisamos de mais tempo. Estamos começando com tranquilidade”, comentou o recém-chegado treinador.

Sem vencer há sete jogos no Brasileirão, o Bahia despencou na tabela de classificação e se aproximou da zona de rebaixamento, aparecendo em 15º lugar, com 18 pontos.