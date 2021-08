Na expectativa por Hernanes, Sport desafia o Flamengo para se distanciar da degola

Recife, PE, 13 (AFI) – Com meio time no Departamento Médico, o técnico Umberto Louzer vai fazendo o que pode para conseguir escalar o melhor time do Sport em jogos do Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, neste domingo, em Volta Redonda, a expectativa é em cima de uma possível estreia de Hernanes, ex-São Paulo. A tendência é que o atleta comece o jogo no banco de reservas.

A boa notícia é em cima do retorno de Sander. O jogador está recuperado de lesão no pé, mas pode ser que Louzer opte por segurar Chico improvisado no setor. Outra novidade é o retorno de Tréllez, que cumpriu suspensão automática na última partida. Além de Hernanes, Everton Felipe está regularizado e também fica como opção.

A real dúvida do treinador é no setor ofensivo. Ele vem alternando Mikael e André. Como deve deixar os jogadores mais experientes no banco e Thiago Neves está lesionado, o Louzer deve optar por André, mas não seria nenhuma surpresa se começasse com Mikael.

Hernanes com a camisa do Sport

“Infelizmente no nosso futebol a gente é massacrado. É cultural. Infelizmente a gente é analisado em cima de resultado. (…) Muitas vezes os clubes são geridos de fora para dentro e teria que ser o contrário, de dentro para fora. Quando você vai mudar o profissional, você tem que fazer uma análise. Mas essa é a hora de levantar a cabeça e fazer um bom jogo para melhorar o Sport na tabela de classificação”, falou Louzer.

SITUAÇÃO

O Sport vive um bom momento no Brasileirão. O time pernambucano não perde há quatro jogos e vem de um empate sem gols frente ao Red Bull Bragantino. Na tabela, tem 15 pontos, lutando contra o rebaixamento.

SPORT: Maílson; Hayner, Thyere, Sabino e Chico; Zé Welison, Marcão, Paulinho Moccelin, Gustavo e Everaldo; André (Mikael). Técnico: Umberto Louzer.