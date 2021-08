São Luis, MA, 21 (AFI) – Mais um fato inusitado aconteceu neste sábado na Série D do Campeonato Brasileiro. Durante a partida entre Moto Club-MA e Juventude Samas-MA Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, o técnico Marcinho Guerreiro do Juventude-MA cometeu falta em Henrique do Moto Club e levou cartão amarelo do árbitro Luiz Paulo da Silva Aniceto (DF).

A partida acabou com a vitória do Moto Clube por 3 a 1.

VEJA O VÍDEO DO LANCE