Na volta do público, clube mineiro coloca ingressos à venda entre R$ 50 e R$ 80

Governador Valadares, MG, 04 (AFI) – O torcedor de Governador Valadares que quiser voltar a acompanhar o Democrata nas arquibancadas do Mamudão terá que colocar a mão no bolso. A diretoria não aliviou e cobrará valor salgado para os duelos pelo Módulo II do Campeonato Mineiro (equivalente à segunda divisão).

Serão disponibilizados 599 ingressos, sendo 100 de cadeira a R$ 80, 150 de arquibancada de concreto a R$ 60 e mais 349 de arquibancada metálica a R$ 50. As entradas serão comercializadas apenas nesta quinta e sexta-feira. Não haverá venda no sábado, dia do jogo.

O Democrata receberá o Serranense às 15 horas no Mamudão. O estádio não recebe torcida do Democrata desde 24 de fevereiro de 2020. Por conta da pandemia de Covid-19, os jogos estavam sendo disputados com portões fcehados, mas agora, as autoridades mineiras liberaram a presença de torcedores.

Para receber público, o clube mandante precisa seguir o protocolo de exigir máscaras nos torcedores, aferir a temperatura, distanciamento, álcool em gel, entre outros itens.