‘Namoradas do Miss Bumbum’ anunciam fim do relacionamento

Consideradas as “namoradas do Miss Bumbum”, as modelos Deia Cavalheiro e Camila Beck usaram uma rede social para anunciar o fim do namoro. Em uma imagem preto e branco, elas contaram aos fãs o motivo para o fim.

“Vim anunciar uma notícia triste hoje, eu e Camila não somos mais um casal […] foi muito difícil tomar essa decisão, mas era necessário. Nos últimos tempos nos afastamos muito, passamos por fases difíceis, e estávamos sempre juntas, sempre uma ajudando a outra, mas nossa relação como um casal acabou esfriando e nós duas tomamos a decisão de nos separar”, explicou Deia.

A modelo ainda explicou que a amizade com Camila continua: “A nossa separação é só como casal, nossa amizade sempre vai prevalecer, e ela pode contar comigo para o que der e vier, nos respeitamos acima de tudo, e sempre estaremos juntas. Amo você nega Black”, postou ela.

Camila também postou sobre a separação e fez questão de ressaltar que não houve briga:

“Por respeito a todos que nos seguem, que acompanham e torciam por nós, venho trazer essa triste notícia: o nosso namoro chegou ao fim. Mas isso não quer dizer que o nosso amor, companheirismo e amizade acabou, muito pelo contrário, as situações difíceis pelas quais passamos nos afastaram como casal”, começou ela.

“Não houve nem um tipo de briga, simplesmente chegamos num consenso que seria melhor assim, para não estragar tudo de bom que temos juntas. Espero que entendam e respeitem nossa decisão, e continuem torcendo por nós! Deia, amo você, minha jamanta!”, finalizou ela.

A dupla anunciou o namoro e até trocou alianças antes da final do concurso Miss Bumbum. Favoritas ao título, elas – que representaram os estados do Mato Grosso do Sul e Tocantins no concurso – não conseguiram conquistar o júri.

Confira a postagem na íntegra