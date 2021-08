Namorado de Bianca Andrade explica cor do enxoval do filho: ‘Não importaria o gênero’

Diferente do padrão existente (rosa para meninas e azul para meninos), o bebê ganhou roupinhas nas cores roxo e lilás.

Em entrevista ao jornal Extra, Fred revelou que a ideia surgiu através de uma conversa com a irmã.

“Decidimos que o enxoval do Cris seria lilás no chá de revelação dele. Minha irmã é uma pessoa não-binária e, quando contei a vontade de fazer essa celebração, fui questionado: ‘Por que vai celebrar o gênero? Por que não celebrar só a pessoa?’. Resolvemos, então, usar a cor roxa, que é a mistura do azul e rosa, porque não faria diferença se o Cris fosse menino ou menina. Não importaria o gênero dele”, garantiu o youtuber.