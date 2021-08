Namorando Gabriel David, Giovanna Lancellotti se aproxima e fica íntima da família

Eles até são discretos. Mas não demorou para que Giovanna Lancellotti e Gabriel David assumiram o romance, com a primeira aparição pública do casal da quadra da Beija-Flor. Mas a atriz de 28 anos tem ficado próxima de Fabíola David, mãe de Gabriel. As duas, claro, já se seguem nas redes sociais e a sogra tem deixado sempre aquela curtida carinhosa nas publicações que a nora compartilha nas redes sociais.

A proximidade da atriz se estende à família de Gabriel. Um exemplo disso é que ela passou o dia dos pais com os parentes do namorado, na casa dos sogros, Anísio e Fabíola, na Zona Sul do Rio. Fez alguns cliques por lá, para mostrar o look, além de ter posado junto com todos para aquela foto de recordação. A imagem, aliás, foi compartilhada pela mãe de Gabriel na web.