Caio Castro e Grazi Massafera não estão mais juntos. Depois de quase dois anos de namoro, a relação dos atores chegou ao fim, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles.

Ainda segundo a publicação, Caio já não estaria mais morando com Grazi no Rio de Janeiro e teria voltado de vez para São Paulo. No dia 7 de agosto, o ator postou um vídeo fazendo uma brincadeira com a namorada. Essa foi a última vez que os dois apareceram juntos nas redes sociais.