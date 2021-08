não é preciso solicitar mensagens por WhatsApp. Entenda

A Caixa Econômica Federal firmou uma parceria com o aplicativo de mensagens WhatsApp. De acordo com as informações oficiais, o banco vai começar a enviar informações importantes sobre o Auxílio Emergencial para o celular das pessoas que fazem parte do programa em questão. Pelo menos essa é a ideia.

Diante desta informação, muita gente está expondo suas dúvidas sobre o tema nas redes sociais. Alguns usuários, por exemplo, estão perguntando se existe a necessidade de realizar algum tipo de solicitação para receber essas mensagens em questão. E de acordo com a própria Caixa Econômica, a resposta é não.

Segundo as informações oficiais, o banco vai enviar esses dados para o celular que está com o registro ativo no aplicativo Caixa Tem. Por isso, uma dica importante para quem quer receber essas informações é verificar como está a situação dos dados pessoais no aplicativo em questão na internet.

Obviamente, o cidadão vai ter que saber se o número que está no cadastro é o mesmo que ele usa no WhatsApp. Caso não seja, o banco não vai poder enviar essas informações para essas pessoas. Vale lembrar que é possível atualizar essas informações através do próprio aplicativo. Então não é preciso sair de casa para fazer isso.

De acordo com as informações da própria Caixa Econômica, mais de 500 milhões de mensagens serão enviadas para vários usuários ao redor do país. Nesses textos, eles deverão dar dados importantes como datas de liberações de parcelas e de saques para os informais que estão recebendo o benefício.

E quem não quer receber?

Segundo as informações da Caixa, quem não quer receber essas mensagens não vai sofrer nenhum tipo de punição. O serviço vai servir apenas como uma atividade extra de Auxílio Emergencial. De modo que não receber o texto não tem nenhuma implicação prática.

O fato é que a Caixa quer apenas aumentar o leque de informações sobre o Auxílio Emergencial para essas pessoas. É que como se sabe esses dados do calendário do programa costumam mudar com certa frequência e muita gente acaba não acompanhando o ritmo.

Vale lembrar também que não vai existir nenhum tipo de cobrança para quem vai receber essas mensagens. Como dito, a Caixa fechou uma parceria com o WhatsApp, e ambos chegaram na conclusão de que não é necessário fazer a troca.

Auxílio Emergencial

Recentemente o Governo Federal anunciou oficialmente a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais três meses. Com isso, os repasses deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro. Pelo menos essa é ideia.

Pouca coisa vai mudar durante esses meses adicionais de pagamentos. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, o número de beneficiários, por exemplo, vai seguir o mesmo. São 37 milhões de brasileiros recebendo a quantia.

Outro ponto que vai seguir igual são os valores do benefício. Hoje, ainda de acordo com o Ministério, os montantes variam entre R$ 150 e R$ 375. E são esses patamares que devem seguir nos repasses dos próximos meses.