Não está fácil para ninguém: ‘Homem-Aranha’ escala viaduto em busca de emprego; entenda

O Homem-Aranha foi visto em Goiás na última segunda-feira (23), mas ao contrário do que é de costume, o herói não estava salvando a região de um perigo eminente. Dessa vez, o Homem-Aranha buscava um objetivo ainda mais difícil em 2021: conseguir um emprego.

Por trás da fantasia, um jovem de 23 anos assumia a identidade do herói dos quadrinhos. Ele escalou o viaduto Nelson Mandela, na cidade de Anápolis, para chamar a atenção da população e conseguir um emprego.

Sem trabalho, com um filho de dois anos e uma esposa grávida, o rapaz aproveitou o lançamento do trailer do novo filme do Homem-Aranha para colocar o plano em prática. O Corpo de Bombeiros de Goiás confirmou as informações e o ‘herói’ precisou ser resgatado pelos profissionais.

A identidade do jovem não foi revelada, mas os internautas já se movimentaram para avisar a Tom Holland, ator que interpreta o personagem no cinema, que o seu emprego está por um fio.