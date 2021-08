Não fique aquém do seu potencial na entrevista de emprego – veja dicas

Não fique aquém do seu potencial na entrevista de emprego – veja pontos relevantes

O seu direcionamento durante a entrevista de emprego pode ser um diferencial para que você alcance seus objetivos profissionais e não fique aquém do seu potencial de mercado.

Dicas adaptáveis para que você aumente as suas chances de alcançar seus objetivos de carreira

Por isso, você deve se atentar aos pontos referentes ao seu comportamento, a construção da sua narrativa e a maneira como você direciona os seus pontos positivos. Sendo assim, veja algumas dicas adaptáveis para que você aumente as suas chances de alcançar seus objetivos de carreira.

A sua postura corporal

Tenha uma postura corporal aberta e participativa. Sendo assim, evite cruzar braços e pernas, bem como, evite gesticular excessivamente. Além disso, se atende a transmissão da mensagem não falada que seu corpo entrega através de seus gestos.

A cultura da empresa

Conhecer a cultura da empresa é um ponto importante, pois você pode direcionar diversas respostas durante a entrevista de emprego. Bem como, essa é uma maneira de entender a melhor maneira de se vestir. Já que se a empresa for uma startup, você pode se vestir de forma casual. Entretanto, uma empresa tradicionalista requer uma vestimenta mais formal.

A sua trajetória profissional

Analise a sua trajetória profissional, verificando os pontos fortes de todas as suas experiências, bem como, os pontos de melhoria. Sendo assim, verifique quais são as suas habilidades e competências para que você possa direcioná-las de forma implícita na entrevista de emprego.

Resultados obtidos em empresas anteriores

Você pode analisar resultados de projetos, implementações e ideias sugeridas por você durante a sua passagem pelas empresas anteriores.

Dessa forma, poderá ressaltar seus pontos positivos de maneira natural. Além disso, esse conhecimento poderá direcionar outras respostas importantes durante o processo seletivo.

Utilize o espaço para perguntas

É muito importante que o candidato utilize o espaço para perguntas. Pois além de ser uma forma de demonstrar interesse pela vaga, também é uma maneira de avaliar a viabilidade da vaga para seus objetivos de carreira.

Sendo assim, não saia da entrevista de emprego com dúvidas. Pergunte as informações pertinentes à vaga, como benefícios, horários, plano de carreira etc.

Certamente essa análise deve ser feita por todos os envolvidos. Uma vez que os objetivos da empresa e os objetivos do candidato precisam se encontrar para que possam contribuir de forma mútua, amparando o crescimento da empresa e o seu crescimento como profissional.