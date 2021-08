não haverá pausa para pagamentos da prorrogação

O Governo Federal deve concluir nesta próxima semana o calendário da liberação dos saques da quarta parcela do Auxílio Emergencial. Com isso, dá para dizer que o próximo passo vai ser mesmo o início dos pagamentos dos ciclos da prorrogação do benefício. E isso vai acontecer sem nenhum tipo de pausa.

Nas redes sociais, muita gente expressou algumas dúvidas em relação a esse ponto. É que imaginava-se que o Governo Federal poderia ter que aplicar algum tipo de pausa entre os pagamentos da quarta e da quinta parcela do benefício. No entanto, de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, isso não vai acontecer.

É certo que até este momento, o Governo ainda não tinha divulgado nenhuma nova informação sobre as datas de pagamentos da quinta parcela do benefício. Pelo menos não para os informais. No entanto, eles deverão fazer isso normalmente nos próximos dias. E o calendário seguirá normalmente.

Então mesmo que não dê ainda para saber a data exata para o recebimento do benefício, dá para contar com o pagamento desse projeto para o fim deste mês. Será mais ou menos nas mesmas datas que os usuários do Bolsa Família irão receber o mesmo programa. Pelo menos essa é a expectativa do Governo Federal até aqui.

Outros pontos dessa prorrogação também não irão mudar. Os valores, por exemplo, seguirão os mesmos. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 37 milhões de brasileiros estão recebendo mensalmente montantes que variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender da situação da pessoa que está recebendo.

Auxílio Emergencial

É lógico que vai existir um intervalo entre os pagamentos da quarta e da quinta parcela do benefício. No entanto, não vai ser nada além do que estava acontecendo nos últimos meses do programa em questão.

Então serão apenas alguns dias entre as duas liberações. De qualquer forma, vale sempre lembrar que os calendários mudam de acordo com o grupo que recebe. Os informais se baseiam em um, e os beneficiários do Bolsa Família em outro.

De acordo com as informações de bastidores, o Governo Federal deve divulgar esse calendário para os informais ainda nesta semana. A partir de agora, aliás, eles irão dar essa informação através de mensagens do aplicativo WhatsApp.

Prorrogação

O Governo federal começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial este ano ainda no último mês de abril. A ideia inicial era seguir com os repasses, pelo menos, até o último mês de julho, mas todo esse planejamento acabou mudando.

Recentemente, o próprio Governo anunciou oficialmente que o programa em questão vai passar por uma prorrogação de mais três meses. Com isso, os pagamentos deverão seguir até, pelo menos, o próximo mês de outubro.

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Governo pode até aprovar uma nova prorrogação. No entanto, isso só vai acontecer se os dados da pandemia do novo coronavírus não derem sinais de queda.