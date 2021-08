Não sabe como comemorar o Dia dos Pais? Confira lista para reservas e encomendas

O Dia dos Pais será comemorado neste domingo (8) e chegou a hora de planejar uma refeição maravilhosa ao lado da família, seja no conforto de casa ou no restaurante, seguindo todos os cuidados. Ainda está em dúvida sobre como celebrar a data? O portal iBahia preparou uma lista de lugares na capital baiana que aceitam reservas e encomendas para o feriado. Confira:



Foto: Divulgação

A Coffeetown Salvador oferece duas alternativas para presentear no Dia dos Pais, uma ideal para o pai que curte um bom vinho e outra para aquele que aprecia um bom brunch. As refeições vem em caixas personalizadas com mensagens em hand lettering (escritas a mão) da artista Fabilu (@_fabilu), reforçando a importância da presença do pai na vida dos filhos.

A Celebration Box traz vinho ou 2 cervejas artesanais, queijos, pães e geleias, custa R$ 299,00. Já a Good Morning, Dad! traz caneca personalizada, café, suco, bagel, frutas, quiche, muffins, panqueca e outros itens para começar o dia com muito sabor, sai por R$ 239,00.

As encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp (71 98344-4478).

A Perini preparou as suas tradicionais cestas de café da manhã para o feriado, além da Super Sale, onde toda a loja tem descontos de até 60%. Também dá para curtir o festival, que termina no domingo dos pais, para garantir uma bebida especial e abastecer a adega particular do paizão. Com produtos artesanais de fabricação própria, estão disponíveis três opções de cestas de café da manhã: tropical, artesanal e tradicional. A cesta tropical (R$ 199,00) tem frutas, aveia, granola, mel, café e leite produtos. A tradicional (R$240,00) é composta de pães, biscoitos, café, leite, queijos, geleia, chocolates, suco de uva integral, iogurte, frutas e bolo de cenoura. A artesanal (R$ 260) vem com pães artesanais, pão delícia, pão de mel, palmier, mini croissant, café, leite, blanquet de peru, cuscuz de tapioca, bolo formigueiro, requeijão cremoso, geleia, suco de uva integral e frutas. É possível realizar os pagamentos em até 3x sem juros. A Perini tem lojas na Pituba, Vasco e Graça, nos principais shoppings de Salvador (Barra, Salvador, da Bahia e Paralela), no Costa Azul, com o Café Perini, e em Guarajuba. Para maior comodidade e segurança, os pedidos podem ser feitos por Delivery Perini.

Para o domingo, o Cedro Restaurante – localizado no térreo entre as torres do hotel Quality São Salvador, no bairro do Stiep -, oferecerá para o almoço uma autêntica feijoada, assinada pela chef Emely Kraychete. As entradas serão marcadas com Torresmo, Caldo de feijão, Duetinho de frios e Bolinho de charque. Na sequência, a feijoada completa e saladas verdes e coloridas. Para finalizar a refeição, um time de sobremesas para escolher: Ambrosia pastosa, Quindim, Tortinha de limão, Pudim de leite e Doce de banana.

Os pais poderão curtir uma apresentação de um grupo de samba, com repertório animado. Neste dia, crianças de até 4 anos não pagam, e de 5 a 12 anos, sai por R$29,90. A Feijoada custará R$59,90, sem bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

O Cedro Restaurante é aberto ao público e para realizar reservas ou obter informações, basta entrar em contato através do número (71) 3617-3302 ou no Instagram @cedrorestaurante.

Nozu Foto: Divulgação

Em celebração ao Dia dos Pais, o restaurante japonês Nozu apresentará duas novidades em seu cardápio e lança uma promoção exclusiva. Perfeitos para compartilhar entre pais e filhos, os novos pratos são: Harumaki de Frango aberto, e Teppanyaki de Camarão – acompanha legumes salteados, yakimeshi e abacaxi grelhado.

Além dos lançamentos, a marca vai oferecer 15% de desconto para pedidos realizados pelo site ou aplicativo no dia 8 de agosto. Basta utilizar o cupom ‘painozu’ ao finalizar o pedido.

Os pedidos do cardápio podem ser feitos pelo site, App, telefone (71 3033-2233) ou pela plataforma iFood.

O restaurante Chez Bernard, localizado no bairro Aflitos, está aceitando reservas para um almoço especial em comemoração para Dia dos Pais. O restaurante irá funcionar das 12h às 17h no domingo e oferecerá refeições de acordo com o seu menu tradicional.

Reservas podem ser feitas através dos telefones (71) 33281566 e (71) 999111130. É necessário realizar um pagamento antecipado de R$ 100, que será convertido em consumo no restaurante, para efetivar a reserva.

Pernil da Joe Foto: Divulgação

Para comemorar o Dia dos Pais com uma grande refeição, a chef Joelia Simples – sócia fundadora e chef que está à frente de todas as receitas do grupo Bolo da Luz – apresenta seu famoso Pernil da Joe, nas opções pernil de cordeiro ou de porco. Como acompanhamentos, batatas rústicas, vinagrete e cebolas assadas e, como opções à parte, o cliente pode escolher ainda acompanhamentos como tropeiro de feijão verde com cuscuz, salada crocante, arroz com brócolis, farofa caseira e cuscuz marroquino. Como sobremesa, a marca vai presentear os seus clientes que encomendarem o pernil com um pudim Bolo da Luz.

O pernil de cordeiro ou de porco conta com três opções de tamanhos: para 4 pessoas (R$ 199), para 2 pessoas (R$ 99) e individual (R$ 64).