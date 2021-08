‘Não vou fingir costume’ diz Juliette ao encontrar com Pabllo Vittar

Juliette Freire, a campeã do ‘BBB 21’, encontrou a cantora Pabllo Vittar nesta sexta-feira (13) e aproveitou para tietar a artista. A paraibana compartilhou com seus seguidores registros nos stories e disse: “Não vou fingir costume, eu estou num clipe! Minha gente, é um impacto! Todo mundo que vê fala assim: ‘Meu Deus, é um monumento, é um desacato!’. Eu não sei explicar o que é essa mulher, ai, meu Deus, eu quero pegar ela!”, disse a influencer.

Pabllo também rendeu elogios à ex-BBB. “Menina, eu estou passada com ela, a beleza, o carisma”, disse a cantora de 27 anos. “Dona, querida do Brasil”, acrescentou ela, recebendo ainda um “cheiro” no pescoço de Juliette.