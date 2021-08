Nas redes: pesquisa revela principais nomes de influencers e marcas baianas

A pesquisa ‘Construindo Laços Fortes de Consumo’, produzida pela Youpper Insights, revelou quem são os influenciadores, formadores de opinião e marcas que se destacaram no cenário mercadológico digital brasileiro e baiano no ano de 2021.

No relatório, as principais marcas baianas escolhidas foram Prefeitura de Salvador, Meninos Rei, Salvador Shopping, Bela Vista, Soul Dila e os perfis no Instagram @oquefazeremsalvador e @cajazeirasdadepressão.

No quesito formador de opinião, foram apresentados importantes nomes, como a cantora Ivete Sangalo e os influencers Sthefane Matos, Carol Peixinho, Abner, Cristian Bell, Lázaro Ramos, Tia Má, Leozito, Rick Bandeira e Renato Piaba. Neste sentido, o estudo conclui que dentro dessas redes de contato, a interação e conversa com os mais próximos são as prioridades no aspecto social.

De acordo com Diego Oliveira, CEO da Youpper, entre as principais conclusões está o fato de que a relação com marcas e influencers digitais é construída a partir do momento em que se identificam com o propósito ligado à transparência e praticidade. “Essas são as palavras de ordem para uso das redes sociais com aproximação às marcas. Agora, para ser conquistado, a marca precisa criar promoções exclusivas, passar qualidade, ser interessante, agradar e se demonstrar criativa”, frisa.

Diego acrescentou ainda que o público baiano poderá se beneficiar regionalmente e nacionalmente com os dados levantados pela pesquisa, pois o consumidor e o mercado seguem em construção.

“O estudo aponta caminhos importantes para revermos como estamos lidando com os nossos insights para atrair a atenção e confiança desse consumidor. Esses dados permitem que saibamos aproveitar o momento para nos reinventarmos e avaliarmos o quanto estamos preparados e dispostos ao novo para manter o papel importante em conectar as marcas aos seus targets”, complementa o CEO.

A pesquisa Construindo Laços Fortes de Consumo está disponível para download mediante ao cadastro no site da empresa.

A pesquisa tem o objetivo descobrir e analisar como as atuais formas de construir laços, por meio de redes sociais digitais, afetam as relações de consumo do público. Para isso, foram ouvidos 900 pessoas que responderam, dentre outros questionamentos, quais os principais aspectos para se relacionarem com as redes sociais de marcas, influencers e formadores de opinião, além de citar as três principais redes sociais em que mantêm relação e constroem o laço de relacionamento.

Entre os principais pontos, o levantamento identificou que 100% destes entrevistados acreditam em formadores de opinião; 90% preferem quando as marcas falam, com propriedade, de seus produtos; e 80% dos entrevistados consideram importante seguir a marca que consomem no seu dia a dia.