Nascida na pandemia, filha de Projota tem ‘medo de pessoas’

Você já refletiu sobre como o distanciamento social pode ter afetado as crianças? Nascida na semana em que a pandemia da covid-19 foi anunciada, Marieva, filha do rapper Projota e da influenciadora Tâmara Contro, desenvolveu uma espécie de fobia social. Nesta sexta-feira (20), Tamy usou o Instagram para desabafar sobre o desafio que tem sido a maternidade.

“Marieva nasceu na semana que começou a quarentena no Brasil, e a gente seguiu com a quarentena durante todo esse tempo praticamente. Foram pouquíssimas brechas que a gente deu e se permitiu viver algo que não seja ficar dentro de casa. Então Marieva desenvolveu praticamente uma fobia social. Ela tem medo das pessoas, essa é a realidade”, contou aos seguires.

A pequena de 1 ano e 6 meses tem demonstrado desconforto ao interagir com pessoas que não sejam os familiares mais próximos. “Ela passou a vida dela inteira dentro de casa. O contato que ela teve com qualquer criança foi com os primos. Com adultos, que não seja eu ou Tiago [Projota], foram os tios e avós. São pessoas que estão sempre em contato com a gente. Qualquer outra pessoa que não seja essas que ela tem contato razoavelmente, ela se assusta muito e tem muito medo”, explicou.

Tâmara ainda dividiu que pensa em pedir ajuda a um profissional. “Hoje está sendo uma fase muito difícil tentar introduzi-la na sociedade. Estava até pensando em pedir ajuda para saber como lidar com isso porque é uma novidade”, afirmou. Para ela, o importante é que a filha consiga interagir com outras pessoas sem sofrimento.