Natura e Avon: confira lista de vagas para estágios e trainee em todo o país

A Natura e a Avon, que fazem parte do grupo Natura & Co, estão com processo seletivo 100% digital para contratação de jovens aprendizes. São mais de 190 oportunidades para diferentes perfis e as inscrições estão abertas pelo Taqe. Entre os requisitos, estão ter entre 16 e 22 anos, Ensino Médio cursando/completo ou Ensino Técnico cursando/completo, estudar a noite ou ter disponibilidade para trocar os estudos para período noturno, e não pode ter sido Jovem Aprendiz em outras organizações. Os candidatos selecionados terão benefícios como seguro saúde, seguro de vida e vale transporte. Veja outras oportunidades de estágio e trainee com vagas em aberto



GM– trainee

Pela primeira vez, a fabricante de veículos General Motors lança um programa de trainee exclusivo para pretos e pardos. São oportunidades para as áreas de cadeia de suprimentos; vendas, pós-vendas e marketing; manufatura e finanças. Pode participar qualquer pessoa que se autodeclare preta ou parda, tenha conclusão da graduação entre 07/2018 e 07/2021 e disponibilidade para viagens e mudanças

A Armac, líder nacional no mercado de locação de máquinas, está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee que oferece vagas para profissionais com formação entre Dezembro de 2017 e Dezembro de 2021 em cursos de Engenharia (preferencialmente Mecânica e Industrial). Os interessados devem ter disponibilidade para atuar presencialmente em Barueri/SP e Vargem Grande Paulista/SP.

A Protendit, empresa do mercado de pré-moldados, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021. São vagas para atuação na unidade Rio Preto. Neste ano, o programa abre oportunidades para estudantes de várias áreas do ensino superior, entre elas, Administração, Engenharia Civil e Tecnologia da Informação com ênfase em desenvolvimento e suporte.

Salário: bolsa-auxílio, vale-transporte, seguro de vida e vale-alimentação.

Inscrições: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail gestaodepessoas@protendit.com.br com o assunto “Programa de Estágio 2021”. As inscrições vão até o dia 6 de agosto.

Russel Bedford Brasil – trainee

A Russell Bedford Brasil, empresa de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas até agosto para o seu primeiro programa de trainee. O programa é direcionado a graduandos a partir do 4º semestre e graduados a partir de 2019 do curso de Ciências Contábeis. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

Os selecionados trabalharão de forma hibrida (presencial e remoto) e terão benefícios como auxílio graduação, vale alimentação e refeição, vale transporte, assistência médica e treinamentos in company.

Inscrições: até dia 13 de agosto pelo site

GhFly Network – estágio

São 25 vagas disponíveis em diversas áreas em programa com duas versões, em português e espanhol. A ideia é formar talentos brasileiros e falantes de espanhol nativos da América Latina, que possam contribuir com o crescimento da empresa na região.

Salário: bolsa, vale-refeição/vale-alimentação, auxílio transporte, plano de saúde para pets, acesso à GhFly University e muito mais.

Inscrições: até dia 15 de agosto pelo site

Strategy& – estágio e trainee

O programa Estagiários & Associates é voltado para profissionais que concluíram a universidade a partir de dezembro de 2019 ou estudantes com conclusão de curso prevista até dezembro de 2022. A empresa é braço de consultoria estratégica global da PwC.

Programa tem cerca de 20 vagas para estudantes universitários, que irão atuar em diversas áreas da empresa, como Financeiro – Operações Financeiras, Jurídico, Soluções Financeiras, Contabilidade, Controladoria, Marketing – CRM, Gestão de Produtos, Estilo, Planejamento Comercial, Tecnologia e Comunicação Interna e Atração & Seleção. Todas as vagas são para atuação no escritório da matriz da Caedu, localizado no Tatuapé, em São Paulo.

Inscrições: até dia 15 de agosto pelo site

As vagas são destinadas aos escritórios de São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) e atenderão às áreas de Tecnologia, Produtos, Riscos, Comercial, Finanças, Gente e Gestão, Operações e Comercial. O início do trabalho está previsto para 18 de outubro de 2021 e tem duração de até dois anos. Os candidatos devem cursar ensino superior com formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Salário: bolsa, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, acesso ao Gympass, day off no dia do aniversário, campanha de vacinação

Fundação Estudar – trainee

Para os interessados em participar deste processo seletivo, é necessário ter até dois anos de formação superior e disponibilidade para residir na cidade de São Paulo. A Fundação Estudar não exige nenhuma graduação específica.

Salário: até R$ 6.200, com plano de saúde, bolsa para aulas de inglês na Cultura Inglesa, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Gympass, desconto em farmácias, cultura do feedback e programa de saúde emocional

Inscrições: até o dia 23 de agosto pelo site

A BBM Logística está lançando o Programa de Trainee BBM 2021 em Mogi das Cruzes. O programa tem duração de um ano, com rotação em áreas de relevante interface. São 6 vagas para as áreas de finanças, comercial, florestal, industry e e-commerce.

Salário: R$ 6.000,00 e benefícios

Inscrições: até 27 de agosto por este site

A Creditas, plataforma de crédito e soluções financeiras na América Latina, está com vagas abertas para seus programas de Estágio e de Jovens Talentos. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, de suporte ao negócio, como marketing e finanças e de jornada do cliente. Para o Programa de Estágio, a pessoa deve ter vínculo com uma instituição de Ensino Superior, podendo estar alocada em qualquer curso de graduação com conclusão entre o fim de 2022 e o fim de 2023.