Náutico x Confiança – Duelo entre líder e lanterna da Série B nos Aflitos

Recife, PE, 06 (AFI) – A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro coloca em campo o duelo do líder do campeonato e o lanterna neste sábado à tarde, às 16h30.

Após 14 rodadas sem saber o que é perder, o Náutico viu a invencibilidade na Série B cair na rodada passada – 3 a 1 para o Coritiba – e sem vencer há dois jogos, o Timbu tentará a reabilitação diante do Confiança em Recife, onde ainda está invicto – cinco vitórias e três empates.

Melhor ataque com 24 gols, o Náutico está na liderança com 30 pontos, 20 a mais do que o lanterna sergipano.

O Confiança, que vem de duas derrotas consecutivas (Botafogo e Brusque), está nove jogos sem saber o que é vencer – seis derrotas (Coritiba, Vasco, Avaí, Guarani, Botafogo e Brusque) e três empates (Operário, Vitória, e Londrina). A última vitória aconteceu na sexta rodada, no dia 22 de junho, 1 a 0 sobre o Vila Nova-GO.

Para completar, o time também tem o pior aproveitamento jogando fora de casa. Com dois empates em oito partidas, o Confiança ainda não venceu longe de Sergipe.

NÁUTICO

Para o duelo com o Dragão, o Náutico tem três desfalques certos pelo terceiro cartão amarelo: Bryan, Camutanga e Vinícius.

Em contrapartida, terá o retorno do meio-campo Jean Carlos, recuperado de uma pequena lesão muscular na coxa.

O lateral-direito Hereda acredita que será uma partida de paciência neste sábado.

“Sabemos que todo jogo é difícil, e com esse não vai ser diferente. Sabemos que todos os times que vêm aos Aflitos, vêm fechados e concentrados para achar uma bola.

A gente vai jogar para buscar os gols, ganhar o jogo. Sabemos que vai ser muito difícil, mas é ter bastante concentração para que essa vitória aconteça”, ressaltou.

CONFIANÇA

O meia Daniel Penha sabe o que a equipe está passando, mas acredita que uma vitória sobre o líder pode significar a virada da equipe na competição.

“A gente precisa vencer, tirar esse peso de cima da gente para que a gente fique mais solto e mais leve para os próximos jogos. É uma partida difícil, mas sabemos da nossa força, do que a gente é capaz, e vamos lá acreditando no que podemos fazer e no resultado que podemos conseguir”, disse. Para esta partida, o time pode ter a estreia do goleiro Michael, cedido pelo Atlético-Mg e do lateral-esquerdo Lucas Sampaio.