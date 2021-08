Náutico x Cruzeiro – Retomada do ex-líder ou ascensão celeste com Luxemburgo?

Recife, PE, 16 (AFI) – Vivendo seu pior momento na Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no estádio dos Aflitos, pela 19ª rodada da Série B. A Raposa ainda não perdeu desde quando Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando.

De líder para sexto colocado, o Náutico tem 30 pontos e vem de quatro derrotas consecutivas. O time pernambucano viu cinco adversários ultrapassá-lo na tabela de classificação, um deles o Coritiba, com 33.

O Cruzeiro, por sua vez, não perde há cinco jogos, três com Luxemburgo. O time celeste, no entanto, ainda segue na ameaçadíssima 16ª posição, com 18 pontos, dois da zona de rebaixamento.

PRESSÃO NO TIMBU

Pressionado pela primeira vez no comando do Náutico, Hélio dos Anjos enfim poderá utilizar novamente a dupla de zaga considerada titular. Camutanga retorna após cumprir suspensão na derrota para o Avaí, por 2 a 0, enquanto Carlão está livre do gancho imposto pelo STJD pela expulsão frente ao Confiança.

No entanto, nem tudo é alegria. O lateral Bryan foi expulso no final de semana e é desfalque. A lateral-esquerda ficará entre Rafinha e Lorran, com o primeiro sendo o favorito para assumir o posto.

“Há muito tempo eu não tenho os quatro zagueiros prontos para mim. Recebi os resultados dos exames do Rafael e do Yago, que jogaram sábado, e ambos estão aptos. Carlão está apto, Camutanga também. Há muito tempo eu não tinha isso. Já defini, na minha cabeça, a zaga que vai entrar nesse jogo”, comemorou o treinador.

COMO VEM A RAPOSA?

Luxemburgo ainda não conseguiu colocar em campo o time que considera ideal do Cruzeiro. Desta vez, o treinador não poderá contar com o lateral Jean Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Pereira treinou no setor.

Além de Jean Victor, Luxemburgo está sem Marcinho e Matheus Neris, diagnosticados com Covid-19, Cáceres, Henrique, Lucas Ventura e Zé Eduardo, no Departamento Médico, e Ariel Cabral e Rhodolfo, poupados com desgaste muscular.

Por outro lado, Luxa terá Bruno José, que cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa. Ele assumirá a titularidade no setor ofensivo, local da principal dúvida do comandante. O treinador precisará definir se apostará em Marcelo Moreno ou se continuará com Rafael Sobis entre os 11.