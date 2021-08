Náutico x Vitória – Visitantes, na zona de rebaixamento, estão mais embalados

Recife, PE, 27 (AFI) – O Náutico recebe, no Aflitos, o Vitória, às 16 horas do domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Os dois times venceram na última rodada e estão com uma sequência parecida, apesar das brigas serem bastante distintas.

O Náutico é o sexto colocado com 33 pontos. A mesma pontuação do quinto Avaí e do quarto Guarani, porém, fica atrás pela questão do saldo de gols – cinco contra seis dos dois à frente. O Vitória é 18º colocado com 19 e está a três do primeiro fora da zona de rebaixamento, o Vila Nova.

QUEM DIRIA, EIN

O Timbu começou com tudo na competição e embalou 14 partidas invictas na competição. Quando perdeu a primeira, porém, para o Coritiba por 3 a 1, se despedaçou. Ainda sofreu mais quatro derrotas e demitiu o treinador Hélio dos Anjos, antes de voltar a vencer o CSA, por 1 a 0, na última rodada.

O Vitória sequer chegou a engatar grandes vitórias e permaneceu na parte de baixo da tabela, desde o início. O problema é que nos últimos sete jogos, ganhou apenas um, assim como o Náutico, e caiu até chegar à zona de rebaixamento. Os três pontos também foram na 20ª rodada, contra o Guarani por 1 a 0.

O Timbu teve um retrospecto de cinco derrotas e um empate, além do único triunfo O Vitória, quatro igualdades e dois tropeços. O momento, então e em tese, seria melhor dos visitantes contra aquele que já foi líder. Quem diria, ein.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marcelo Chamusca faz apenas o segundo jogo à frente do Náutico e precisa mudar o time da estreia. O volante Djavan recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o CSA e está fora. Trindade é o mais cotado para assumir a posição.

No ataque, o desfalque é por lesão. Caio Dantas sentiu a coxa e se ausenta por período indeterminado. Paiva ganha a titularidade. O camisa 10 Jean Carlos assuntou, porém, vai a campo. Ele sentiu uma reação, por conta da vacinação, e já se recuperou.

O treinador Wagner Lopes tem dois reforços. O zagueiro Thalisson foi liberado pelo Departamento Médico e o lateral Raul Prata, poupado no triunfo sobre o Guarani por 1 a 0, deve ser titular.

Thalisson ainda precisa de ritmo e a tendência é iniciar no banco de reservas. Wagner Lopes continua com cinco atletas em fase de recuperação: Guilherme Rend, Vico, Dinei, Marcelo Alves e Ronaldo.