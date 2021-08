Neta de Tarcísio fala do ‘vô dindo’, mostra última mensagem trocada e raros registros

A discrição com a qual Tárcisio Meira e Glória Menezes sempre levaram os mais de 50 anos de vida pública se estende ao restante da família. Mas a partida do ator, vítima de Covid-19, na última quinta-feira, fez com que a neta do casal abrisse uma exceção e falasse publicamente sobre a perda de quem ela chamava carinhosamente de “vô dindo”. Maria Pugliese, de 40 anos, que é filha de Maria Amélia, fruto do primeiro casamento de Glória, tinha o ator como avô e enalteceu sua elegância e generosidade. Ela ainda destaca facetas desconhecidas de Tarcisão, como o fato de ele falar inglês e francês perfeitamente e sua capacidade de fazer contas de cabeça. Maria foi além, mostrando a última mensagem trocada com ele e raros registros de sua intimidade.

“Para muitos, ele foi o Tarcísio Meira, para outros o Tarcisão! Pra mim, o meu vô dindo. E eu, a florzinha dele. A Mamuisa. Que privilégio o meu ter convivido com você, vô! O homem mais lindo do mundo! Mais elegante! Mais cavalheiro! Mais educado! Mais inteligente! De uma generosidade incrível! Discreto, humilde! Nunca recusou uma foto para seus fãs! Sempre com seu sorrisão no rosto pacientemente atendia um por um. Sabia criar planilhas no Excel como ninguém! Tinha uma facilidade para decorar texto! Uma memória admirável! Fazia contas de cabeça e de tudo sabia MUITO! Falava inglês perfeitamente, e francês também! E tinha um amor pelas suas fazendas. Como ele gostava das fazendas… falava sempre com tanto orgulho delas. Um hobby que se transformou em um negócio e ele se tornou um fazendeiro de primeira!”, escreveu ela em seu Instagram.

Maria Pugliese, mãe de Belinha, bisneta do querido casal da TV, detalhou também o amor do ator pela mulher, Glória Menezes: “E como falar do Tarcísio, sem falar da Glória? E como falar do Vô Dindo sem falar da Góia? Amor de novela? Amor de novela existe sim! E como presenciei esse amor. Como eles se amaram, e se cuidaram! Não se desgrudavam. Até para irem da sala da TV, para sala de jantar íam de mãos dadas! E quando chegavam na mesa, é claro que ele puxava a cadeira para ela sentar! Se eu gostaria que ele tivesse trabalhado menos e dado mais atenção para família? Com certeza! Mas fico feliz que pudemos compartilhar ele com todos vocês. Vô! Te amo para sempre! Fico feliz que a nossa Bellinha pôde te conhecer e conviver com você o suficiente para nunca te esquecer”.