Netflix divulga primeiras imagens de Charles e Diana na 5ª temporada de ‘The Crown’

A Netflix deixou os fãs de The Crown ainda mais ansiosos para a quinta temporada da série. Isso porque, nesta terça-feira (17), a plataforma de streaming divukgou as primeiras fotos de Príncipe Charles e a Princesa Diana na próxima fase da trama. Os dois serão interpretados por Dominic West (The Affair e The Wire) e Elizabeth Debicki (Tenet).

As mudanças no elenco acontecem junto com o passar do tempo relatado na trama. O último episódio da quarta temporada terminou no início da década de 1990. Os próximos episódios devem narrar a separação de Diana e Charles, assim como a morte de Lady Di, em 1997.