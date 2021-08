Netflix divulga trailer oficial de 5ª temporada de La Casa de Papel; confira

A Netflix divulgou o trailer oficial da primeira parte da 5ª temporada de La Casa de Papel. ‘Xeque-mate’ será dividido em duas partes, a primeira estreia no dia 3 de setembro e outra está prevista somente para o final do ano, no dia 3 de dezembro.

Nas imagens, é possível ver o grupo sem alternativa diante do desaparecimento e captura do Professor pela polícia. Lisboa acaba comandando os próximos passos e início da ‘guerra’ com o exército espanhol.

La Casa de Papel estreou em 2017 e se tornou um sucesso. A trama gira em torno de um grupo de ladrões especializados em ataques a banco.

Confira o trailer completo