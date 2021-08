Neymar curte jogo do PSG ao lado de Bruna Biancardi, suposto affair

Amigos de Neymar registraram a presença de Bruna Biancardi em um dos camarotes do Paris Saint Germain neste sábado (14). O craque também assistiu ao jogo no local.

Bruna e Neymar foram vistos em um camarote do Parc des Princes, na França, onde o Paris Saint-Germain, clube do atleta, ganhou do Strasbourg, e recebeu seu novo atleta, o argentino Leo Messi. Carol Dantas, ex de Neymar e mãe de seu filho, Davi Lucca, também estava no local, com o marido, Vini Martinez, e o filho mais novo, Valentin.