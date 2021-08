Neymar e Bruna Biancardi aparecem pela primeira vez abraçadinhos publicamente

Neymar e Bruna Biancardi estão fazendo a alegria dos fãs do novo casal NeyBru ou Bruney, como preferir. Os dois posaram pela primeira vez, abraçadinhos, num evento. Foi no aniversário de 10 anos de Davi Lucca, filho do atacante.

Neymar e a influenciadora digital Bruna Biancardi, têm feito passeios juntos em Paris, na França. São raros registros dos dois juntinhos – como o que aconteceu em um barco na Espanha, recentemente. Preferem manter a discrição, mas fato é que a jovem tem se divertido com o atleta e a turma dele.

Bruna, por exemplo, estava presente no camarote do estádio onde ocorreu a última partida Paris Saint-Germain (o time venceu o jogo). Eles não se sentaram juntos, os assentos, porém, eram próximos. E Bruna acabou aparecendo em um registro feito por um dos amigos de Neymar.

Nas redes sociais, circulam imagens em que eles surgem conversando. Na ocasião, Carol Dantas, ex e mãe do filho do craque, também estava por lá, acompanhada do marido, Vini Martinez.