Neymar é flagrado com modelo em passeio de lancha; saiba mais sobre o suposto affair

Um clique feito por um paparazzi do jogador Neymar ao lado da modelo Bruna Biancardi em Ibiza movimento a web nso útlimos dias, pois a morena se assemelha muito com Bruna Marquezine, ex-namorada do atleta. Mas, quem é a suposta dona do coração do atacante?

De acordo com a coluna de Fabia Oliveira, do jornal O Dia, Bruna Biancardi é da classe média paulistana e mora em bairro nobre da capital paulista. A modelo é formada em Negócios da Moda e se apresenta como Gerente de Marketing e E-commerce.

Ela namorou por mais de cinco anos o ex-vocalista da banda Fly, Caique Gama. Ainda segundo a colunista, a modelo conheceu Neymar há mais de dois anos, em uma festa promovida pelo atleta. Após a publicação das fotos os lado do jogador, Bruna ganhou mais de 20 mil seguidores.