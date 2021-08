Neymar posta foto com Letícia Bufoni e internet vai a loucura

Nesta terça-feira (17), Neymar ‘zerou’ a internet ao postar uma foto com a skatista Letícia Bufoni. O jogador do PSG está em Paris prestigiando a atleta, que participará de uma competição na capital francesa.

Os dois são amigos de longa data e não escondem o quanto se gostam. Em uma das fotos postada por Letícia nos stories, Neymar comentou: “Olhe para quem você ama igual a Lê me olha”. Confira:

Stories publicado por Neymar | Reprodução: Instagram

Em foto postada pelo ídolo camisa 10, amigos demostraram carinho pelos dois atletas. “Que dupla!”, comentou a ‘fadinha’ Rayssa Leal. “Lindos! Ídolos”, comentou o jogador de vôlei Bruninho.

Já os fãs tiveram uma reação um tanto quanto esperada: zoaram o surfista Gabriel Medina e ‘torceram’ por um possível romance – que parece improvável por causa do namoro de Neymar com Bruna Biancardi. “Ney postou foto com Bufoni já já aparece ‘Fim da amizade Neymar e Gabriel Medina'”, brincou um fã. “Sou Brumar pra sempre, mas Neymar e Bufoni… que casalzão!”, confessou uma internauta.