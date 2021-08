Nicette Bruno emociona o público no final de ‘A Vida da Gente’; assista a cena

A atuação da atriz Nicette Bruno no final da reprise novela ‘A Vida da Gente’, exibido nesta sexta-feira (9), emocionou o público. A atriz faleceu em dezembro de 2020, no Rio de Janeiro, em decorrência da covid-19.

A novela da Globo foi gravada em 2011 e 2012 e, no seu último capítulo, mostra um discurso emocionante de Iná, personagem interpretada por Nicette Bruno. No momento, ela propõe um brinde ao tempo ao lado do ator Stênio Garcia.

Iná é avó das irmãs Manuela e Ana, interpretadas por Marjorie Estiano e Fernanda Vasconcellos, na trama escrita por Lícia Manzo.

Assista a cena: