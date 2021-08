No amor e na cirurgia: Mariano e Jakelyne Oliveira fazem rinoplastias juntos

O casal Mariano e Jakelyne Oliveira decidiram fazer rinoplastias lado a lado. Nesta semana, ambos seguiram para Maringá (PR), e fizeram cliques pós procedimento. Em uma rede social, Mariano disse que o caso dele foi de saúde. Mas, que ao final acabou melhorando a aparência.

O artista contou aos fãs que um está cuidando do outro e procedimentos com laser estão sendo feitos para ajudar na recuperação. Ainda na rede social, o cantor sertanejo fez uma declaração de amor para a companheira pós cirurgia plástica. Eles estão juntos desde a 12ª edição do reality a Fazenda.