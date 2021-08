No Tempos do Imperador: Eudoro toma lugar de Tonico em eleição

O coronel Eudoro (José Dumont) vai se aproveitar do sumiço de Tonico (Alexandre Nero) para tentar tomar seu lugar na política da região. Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, o pai de Pilar (Gabriela Medvedovski) se candidata como deputado.

As cenas que irão ao ar nesta quinta-feira (26), o vilão continuará preso no porão de Floriano (Lucci Ferreira) e pode perder sua candidatura.

Nélio (João Pedro Zappa) continua as buscas pelo amigo, mas teme ter acontecido o pior por causa do envolvimento de Tonico com Jerusa (Carolina Ferman), mulher do seu rival político.

Eudoro se aproveita da situação e começa suas alianças para ser o candidato do Recôncavo Baiano, enquanto o vilão corre contra o tempo para fugir do cativeiro.