Nos Tempos do Imperador: Após noite de amor, Pilar é pedida em casamento

Nos próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”, Samuel (Michel Gomes) vai pedir Pilar (Gabriela Medvedovski) em casamento após a primeira noite de amor do casal. As cenas que vão acontecer em uma cabana de praia, serão exibidas na próxima semana.

A invejosa Zayla (Alana Cabral) não deixará o casal de mocinhos em paz. Antes do pedido de casamento, ela armará para um homem atacar Pilar em uma rua deserta, mas a protagonista será salva pelo seu amado.

Dias depois, recuperada do susto, Pilar oficializará seu compromisso com Samuel em uma festa na Pequena África, Zayla se morderá de ódio e ciúmes.