Nos Tempos do Imperador: Condessa flagra Pedro aos beijos com outra

Fortes emoções prometem embalar os próximos capítulos de “Nos Tempos do Imperador”. Luísa (Mariana Ximenes) irá pegar de surpresa D. Pedro II aos beijos com outra mulher e não deixará barato, a condessa vai decretar o fim do “romance” entre os dois.

Tudo porém, não passará de um plano de Tereza Cristina (Leticia Sabatella), que convidará a mocinha para sua casa a fim de que Luísa veja a “pulada de cerca” e se afaste de seu marido.

O beijo partirá de Mariquinha, uma das amantes do imperador, que vai para cima dele assim que ver a condessa no mesmo cômodo. Luísa então desistirá de viajar com D. Pedro II e promete se afastar dele.