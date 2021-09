Nos Tempos do Imperador: Pedro constrange Luísa e alegra Teresa Cristina

Dom Pedro II (Selton Mello) fará a alegria de Teresa Cristina (Letícia Sabatella) ao constranger Luísa (Mariana Ximenes) nas próximas cenas de “Nos Tempos do Imperador”.

A Condessa já está de malas prontas para viajar com o imperador na viagem real ao Nordeste e sugere que o monarca deixa o Rio de Janeiro em grande estilo.

“Majestade, seria bom organizar um baile de despedida. Há quanto tempo não abre os salões da Quinta? Eu mesma sinto falta deste contato mais próximo da família imperial com os nobres”, dirá.

“Imagino a falta que sente dos bailes europeus. E dos nobres”, comentará como indireta a imperatriz.

Pedro também não vê com bons olhos a ideia de organizar um baile: Isso é um despropósito”.

Luísa então irá tentar convencer o imperador com novos argumentos. “A família real vai sair junta em viagem pela primeira vez. Não é motivo de comemoração? Isso é um dos pilares que mantêm a monarquia em todo o mundo. O povo espera que a realeza se comporte como realeza. Eles querem se mirar em alguém. Imperadores precisam ser admirados com roupas de gala”, dirá.

“Prefiro ser visto andando pelas ruas com minha casaca puída. Quero que o povo saiba que, mesmo sendo imperador, sou igual a eles”, responderá Pedro que desde o início da trama julga importante o corte de gastos.

Teresa Cristina ficará de olho na discussão e aproveitará cada momento do constrangimento. “Foi apenas uma sugestão. Com licença, as princesas me esperam para a aula de História”, dirá a Condessa ao se retirar rapidamente.