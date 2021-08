Nos Tempos do Imperador: Pedro e Luísa têm primeira noite de amor

O clima vai esquentar nas próximas cenas de “Nos Tempos do Imperador”. Após uma visita às escolas do Rio de Janeiro, uma forte chuva fará Dom Pedro II (Selton Mello) e Luísa (Mariana Ximenes) se abrigarem no teatro imperial, no local o clima de romance toma conta dos dois e a primeira noite de amor do casal acontecerá.

“Tantas coisas eu vivi, tantas pessoas conheci, tantos lugares visitei… Achava que todas as surpresas tinham se esgotado para mim. Até que você surgiu, e eu o amei, como se eu nunca tivesse amado ninguém antes”, dirá a condessa.

“Você me acordou para a vida, me faz ver que ela é cheia de possibilidades. Me faz querer mais, querer o impossível”, responderá o imperador.

As cenas irão ao ar no capítulo desta sexta-feira (27).