‘Nos Tempos do Imperador’: Pilar chega ao Rio de Janeiro e se depara com Samuel

Pilar (Gabriela Medvedovski) e Samuel (Michel Gomes) não param de pensar um no outro desde o primeiro encontro dos dois, quando ela salvou sua vida, em ‘Nos Tempos do Imperador’.

E o reencontro do casal já tem data para acontecer, numa sequência que vai ao ar nesta sexta e sábado (13 e 14). Depois de fugir do casamento arranjado com Tonico (Alexandre Nero), Pilar chega ao Rio de Janeiro e procura por Luísa (Mariana Ximenes), na casa da Condessa de Barral.

E quem abre a porta para a futura primeira médica do Brasil é seu amado, para surpresa – e felicidade – de ambos. Devidamente acolhida, Pilar começa a trabalhar cuidando de Dominique (Thor Becker), filho de Luísa e Eugênio.