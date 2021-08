‘Nos Tempos do Imperador’: Teresa Cristina se sentirá rejeitada por D. Pedro II

A nova novela das 6, ‘Nos Tempos do Imperador’, estreou nesta segunda-feira (9). A trama promete exibir todo o luxo da realeza, mas também os conflitos dos bastidores da família imperial.

No segundo capítulo, em um momento delicado, a Imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella) tentará aproximação com Dom Pedro II (Selton Mello), mas o Imperador será bastante frio com a esposa.