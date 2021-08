‘Nos tempos do Imperador’: ultimato de Eugênio deixa condessa de Barral desesperada

A condessa de Barral (Mariana Ximenes) ficará desesperada ao receber um ultimado do marido Eugênio (Thierry Tremourox) nos próximos capítulos de ‘Nos tempos do Imperador’.

O beijo em Pedro (Selton Mello) deixará a condessa confusa, sem saber como esquecer a paixão pelo imperador. Ao perceber que a mulher está aérea, Eugênio perguntará o que aconteceu. Luísa mentirá e dirá que está enfrentando dificuldades no trabalho com as princesas. Ele, então, avisará que te um plano.