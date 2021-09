Nova entrega de cestas básicas e cartões do Programa CRIA atenderá famílias do Oiteiro

Distribuição beneficia milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) em parceria com o Governo de Alagoas realiza nova entrega de cestas básicas e cartões do Programa Cria na próxima quarta-feira (02) às 14h. Desta vez, as famílias do bairro Senhor do Bonfim, conhecido popularmente como Oiteiro, receberão os benefícios.

A iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo, que integra a Semana da Pátria, distribuirá mais de 1000 cestas básicas para auxiliar as famílias que continuam enfrentando dificuldades devido à pandemia, além de 400 cartões CRIA e uma van com acessibilidade para melhorar o atendimento aos usuários.

De acordo com os critérios definidos pelo Estado, a cesta básica será concedida às famílias em situação de extrema pobreza (renda per capita de até R$89). A Secretaria de Desenvolvimento Social está realizando visitas domiciliares e identificando as famílias residentes dos bairros Senhor do Bonfim, Camartelo e algumas localidades do Centro que se enquadram em tais critérios.

No momento, as beneficiárias do Programa CRIA residentes nos bairros Senhor do Bonfim, Conjunto Ivana Toledo (Areal), Centro e Nossa Senhora de Fátima (Coréia) também receberão os cartões.

As cestas e cartões só serão entregues no dia e local agendados previamente. O uso de máscara de proteção é obrigatório.

