Nova Mutum-MT 1 x 1 Gama-DF – Empate em casa garante Nova Mutum na vice-liderança

Nova Mutum, MT, 15 (AFI) – Debaixo de um calor de 36 graus, Nova Mutum-MT e Gama empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo no Estádio Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Apesar de não ter sido o resultado dos sonhos, o empate em casa coloca o Nova Mutum na vice-liderança do Grupo 5, com 18 pontos, quatro a menos do que o líder Aparecidense. O Nova Mutum completou cinco jogos invicto na Série D.

Já para o Gama o empate é um péssimo resultado. Com nove pontos na vice-lanterna, o time está há dez jogos sem vencer na Série D. O Gama só venceu na estreia da competição, dia 5 de junho – 3 a 1 sobre o Jaraguá.

O JOGO

O Nova Mutum desde os primeiros momentos de jogo procurou o gol. Logo aos três minutos, após cruzamento pela direita, Matheus perdeu chance na cara do goleiro Victor Hugo.

Na primeira vez que criou uma chance de gol, o Gama abriu o marcador. Toninho partiu pela direita e cruzou para Vitor Xavier mandar de primeira, de chapa, para o gol.

O Nova Mutum demorou apenas dois minutos para empatar. Após cruzamento da esquerda, Matheus subiu sozinho para marcar de cabeça. Em um lance semelhante, aos 17 minutos, quase o zagueiro Taison fez o segundo do time da casa, porém o goleiro Victor Hugo defendeu a cabeçada.

ETAPA FINAL

Na etapa final, as duas equipes chegaram a criar chances de sair com a vitória. O Gama criou a primeira chance de etapa final aos dez minutos, com Wallace de cabeça após escanteio pela direita.

Aos 19, Matheus perdeu a chance de fazer o segundo do Nova Mutum e seu segundo no jogo. Após cruzamento da direita, ele apareceu sozinho, mas ele não acertou a cabeçada.

O forte calor e o péssimo gramado atrapalharam as duas equipes e a partida caiu de produção no final do segundo tempo.

Aos 38, quase que o Nova Mutum marca com Abner, mas a bola parou na trave do Gama.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 12ª rodada, o Gama recebe o União Rondonópolis no sábado (21), o Nova Mutum joga no domingo (22) diante do Brasiliense, novamente em casa.