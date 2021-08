Nova Mutum-MT 2 x 0 Goianésia-GO – Azulão do Vale conhece a primeira derrota

Nova Mutum, MT, 01 (AFI) – O Goianésia conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste domingo ao perder para o Nova Mutum, por 2 a 0, no Estádio Valdir Doilho Wons, pela nona rodada do Grupo A5.

Além de perder a invencibilidade, o Goianésia não passou a líder Aparecidense e segue na vice-liderança, com 16 pontos. Já o Nova Mutum chegou aos 14 e, em quinto lugar, entrou na briga por uma vaga no G4.

O JOGO

A partida começou morna no Valdir Doilho Wons, mas aos poucos o Nova Mutum foi tomando conta da posse de bola e abriu o placar aos 21 minutos. O zagueiro Mendonça aproveitou cruzamento e, de cabeça, não deu chances para o goleiro.

O Goianésia chegou a esboçar uma pressão nos minutos finais em busca do empate, mas foi para o intervalo atrás do placar. As alterações feitas pelo treinador surtiram efeito e o time goiano voltou melhor para o segundo tempo.

No contra-ataque, o Nova Mutum quase ampliou em chute cruzado de Abner. Aos 30 minutos, Rafinha apareceu entre os zagueiros do Goianésia para desviar de cabeça cruzamento feito por Abner, sacramentando a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16 horas, pela décima rodada. O Nova Mutum enfrenta o União Rondonópolis, no Luthero Lopes, em Rondonópolis, e o Goianésia recebe o Jaraguá, no Waldeir José de Oliveira, em Goianésia.