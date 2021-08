NOVAS vagas de Emprego são anunciadas pelo Funtrab – MS

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anuncia a abertura de novas 21 vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Assistente de vendas 1 Auxiliar de cobrança 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1 Auxiliar de limpeza 1 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar financeiro 1 Enfermeiro 1 Funileiro de manutenção 1 Motorista carreteiro 10 Operador de caixa 1 Técnico de enfermagem 1

Sobre a Funtrab

A Fundação do Trabalho (Funtrab) tem a grata missão de inserir, reinserir e manter trabalhadores no mercado de trabalho. Uma iniciativa do Governo Federal, através do SINE (Sistema Nacional de Emprego) e em parceria com o município de Feira de Santana, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico que buscam junto aos empregadores, vagas que estejam momentaneamente em aberto.

Missão

Apoiar o trabalhador com vista à sua inserção, reinserção ou permanência no mercado de trabalho em condições dignas e de forma socialmente justa.

Trabalhadores em geral, desempregados e aqueles que buscam nova ocupação, portadores de necessidades especiais, idosos, pessoas que buscam o primeiro emprego e empregadores.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Fubtrab e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.